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Корупційні скандали у владі. Зеленський анонсував справедливі кадрові рішення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Корупційні скандали у владі. Зеленський анонсував справедливі кадрові рішення
Президент прокоментував гострі питання, які постали останніми днями у суспільстві
фото з відкритих джерел

Глава держави обіцяє справедливо відреагувати на всі останні скандали

Президент України Володимир Зеленський Зеленський анонсував нові гучні звільнення в органах влади та натякнув, кого це стосуватиметься. Так він прокоментував скандали в українських міністерствах.

Глава держави розповів про звільнення з посади заступника міністра інфраструктури Лозинського. Зеленський наголосив на справедливості таких кадрових рішень. 

Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив із посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості.

Зеленський зауважив, що наразі основна увага – це питання оборони, зовнішньої політики та війни. Проте він знає про всі гострі питання, які постали останнім часом серед українців. Також президент зазначив, що уже підготовані нові рішення стосовно деяких посадовців, яких підозрюють в корупційних скандалах. 

У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. Тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки.

Крім того, Володимир Зеленський анонсував нові санкції стосовно тих осіб, які здійснюють свою діяльність проти України. 

Раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря.

Нагадаємо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у великому розмірі. Національне антикорупційне бюро розкрило подробиці афери: чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами.

Напередодні НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

До слова, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.

Зазначимо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Читайте також: «Продуктовий» скандал. Міноборони заявляє про інформаційну диверсію
Теги: Володимир Зеленський

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