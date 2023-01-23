Посадовцям більше не вдасться відпочивати за кордоном: головне зі звернення Зеленського

Глава держави розповів про нові рішення уряду та справи на фронті

На передовій тривають жорстокі бої, допоки Росія продовжує нарощувати свої сили. Також деякі українці в тилу забувають про війну, а посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою. Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв.

Не зважати на війну – це така розкіш, якої ніхто собі дозволити не може.

Президент зауважив, що підписав сьогодні кілька важливих указів, серед яких принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади та різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі.

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Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться.

У пʼятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Крім того, уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі.

Також глава держави відзвітував про військові справи: ситуація залишається складною на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі.

Ворожі обстріли та штурми – цілодобово. Але битва за Донбас триває. Битва за південь триває. Ми бачимо, які сили накопичує Росія та знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій – Сумщини, Харківщини. Україна не проявить слабкості. Держава не проявить слабкості.

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Окрім цього, Зеленський додав, що уряд запровадив санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику.

Нагадаємо, Олексій Симоненко втрапив у скандал через відпочинок за кордоном та зв'язки з львівським тютюновим бізнесменом: заступник генпрокурора провів новорічні канікули під час війни в Іспанії. Як йому вдалося перетнути кордон під час воєнного стану – невідомо.

До слова, раніше президент прокоментував гострі питання, які постали останніми днями у суспільстві. Глава держави обіцяє справедливо відреагувати на всі останні скандали: Зеленський анонсував справедливі кадрові рішення.

Зауважимо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у великому розмірі. Національне антикорупційне бюро розкрило подробиці афери: чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами.

Напередодні НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

До слова, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.

Зазначимо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.