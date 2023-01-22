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Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря
Василь Лозинський погорів на хабарі
фото з відкритих джерел

Буде розпочато перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти

Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Нагадаю, учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року», – написав Кубраков.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що в кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури.

«При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі», – підсумував міністр.

Нагадаємо, аступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис. Національне антикорупційне бюро розкрило подробиці афери.

 

 

 

Теги: хабар Олександр Кубраков міністр

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