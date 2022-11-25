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Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
Окупанти розлючені через втрату Херсона
фото з відкритих джерел

Єдине, на що окупанти спроможні, – це тероризувати українців

Президент Володимир Зеленський переконаний, що лише надійні гарантії безпеки для України можуть захистити народ від будь-якої російської агресії. Таку заяву Зеленський зробив під час вечірнього звернення.

«Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини», – сказав президент.

Також Зеленський заявив, що це помста тих, хто програв, а воювати росіяни не вміють. Єдине, на що окупанти спроможні, – це тероризувати.

«Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників. Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини», – додав Зеленський.

Нагадаємо, триває 275-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

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Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Херсон

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