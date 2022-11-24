Скільки Росія вже витратила коштів на війну проти України: підрахунки Forbes

Росія вже втратила майже 9 тис. танків та ББМ

За дев’ять місяців витрати РФ на війну склали чверть її річного бюджету

За 9 місяців війни проти України прямі військові витрати Росії становлять приблизно $82 млрд. Такі розрахунки зробив Forbes. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій. Але не включає стабільні видатки на оборону, або втрати, пов’язані з економікою.

В 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії.

Восени вартість витрат на війну для РФ зросла вдвічі. Зараз війна потребує щонайменше $10 млрд на місяць.

Витрати на армію

Контрактним солдатам армії РФ обіцяють зарплату від 200 тис. рублів на місяць за війну в Україні, плюс додаткові виплати.

Загальні витрати на зарплату військових, які залучені до бойових дій, складають близько $2,7 млрд після проведення мобілізації.

Також в останні два місяці різко збільшилася кількість втрат серед військових РФ. Частково це теж пов’язано з появою на фронті непідготовлених мобілізованих.

Якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, оцінювалася в близько $1 млрд щомісячно, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд.

Ракети, снаряди і амуніція

Основна стаття витрат армії під час війни – це боєприпаси і забезпечення військових.

За різними оцінками Росія в цій війні використовувала від 10 тис. до 50 тис. снарядів на день.

Середня ціна снаряду радянського калібру близько $1000. Отже тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад $5,5 млрд. Але, якщо раніше це були боєприпаси, виготовлені в РФ, то зараз активно обговорюються можливі поставки з Північної Кореї.

Також по Україні ворог випустив понад 4 тис. ракет. Середня вартість однієї російської ракети складає $3 млн.

Також для утримання війська необхідно тисячі тон боєприпасів для стрілецької зброї, одягу, захисту солдат, палива, запчастин, їжі і медикаментів.

Втрати техніки

Найбільшими втратами серед техніки є танки і авіація ворога.

Росія втратила 278 бойових літаків, середньою вартістю $18 млн, та 261 гелікоптер середньою вартістю $10,4 млн.

Загальні втрати російської авіації в грошовому еквіваленті складають $8 млрд.

Також Росія втратила майже стільки ж танків, скільки мала на початок вторгнення (2 897 із приблизно 3 300 на 24 лютого).

Російський «ленд-ліз»

Значна кількість техніки, яку втратила РФ, потрапила у вигляді трофеїв до ЗСУ.

За даними проекту Oryx, який відслідковує втрати сторін через фото і відеопідтвердження в інтернеті, українським захисникам вдалося захопити щонайменше 1953 одиниці важкого озброєння.

Загальна вартість військових трофеїв майже $2 млрд без урахування легкого озброєння і боєприпасів.

Нагадаємо, триває 274-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.