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Головне за ніч: виступ Зеленського на Радбезі ООН, світло повертається в українські регіони

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: виступ Зеленського на Радбезі ООН, світло повертається в українські регіони
Радбез має захистити українців, які страждають від російської агресії
фото з відкритих джерел

Зеленський згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти

«Главком» зібрав головні новини ночі 24 листопада. Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Енергетики роблять усе можливо, щоб світло повернулося в українські населені пункти після масових обстрілів рашистів.

Виступ Зеленського на екстреному засіданні Радбезу ООН

Головне за ніч: виступ Зеленського на Радбезі ООН, світло повертається в українські регіони фото 1

Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН через вчорашні ракетні удари.

Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

«Я закликаю вас схвалити конкретні заходи для того, щоб захистити життя людей», – підкреслив політик.

Світло повертається після масових обстрілів рашистів

Головне за ніч: виступ Зеленського на Радбезі ООН, світло повертається в українські регіони фото 2

Станом на вечір 23 листопада 2022 року відновлюєтья енергопостачання регіонів, які постраждали внаслідок російських ракетних атак. Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 23:00 енергосистема столиці України заживлена електрикою. Почалося підключення критичної інфраструктури, після чого світло отримають інші споживачі. З переліком робіт у регіонах можна ознайомитись за посиланням.

США озвучили справжні мотиви Путіна після ракетних обстрілів України

Головне за ніч: виступ Зеленського на Радбезі ООН, світло повертається в українські регіони фото 3

Президент РФ Володимир Путін, віддаючи накази про масовані ракетні обстріли України, має намір «зрівняти із землею енергетичну інфраструктуру». Таку заяву під час засідання Радбезу ООН зробила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Мотиви Путіна зрозумілі. Він вирішив, якщо не може захопити Україну силою, то спробує її заморозити. Якщо йому це вдасться, мільйони українців будуть без електроенергії, без води, без опалення у холодні зимові місяці. Ще більша кількість населення буде змушена виїхати зі своїх будинків», – сказала дипломат.

Томас-Грінфілд зазначила, що Москва використовує негуманну стратегію.

«Це напад на критично важливу інфраструктуру, це ганебна ескалація і без того жорстокої та невиправданої війни Росії. Ракетні атаки РФ також призводять до загроз АЕС», – наголосила постпред.

«Путін, здається, вважає, що його жорстока кампанія послабить рішучість українського народу. Але він знову ж таки глибоко помиляється. Незважаючи на темряву, яку несе Путін, Україна й надалі захищатиме свою свободу, суверенітет і демократію. І США та наші союзники й надалі підтримуватимуть Україну так довго, як це буде потрібно», – підсумувала Томас-Грінфілд.

Сербія і Косово укладуть мирну угоду

Головне за ніч: виступ Зеленського на Радбезі ООН, світло повертається в українські регіони фото 4

Сербія та Косово за європейського посередництва домовилися по угоді щодо автомобільних номерів, щоб уникнути можливої ескалації у прикордонних районах. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель усвоєму Twitter.

«У нас є угода! Приємно повідомити, що головні переговорники щодо Косова та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин», – зазначив він.

Згідно з угодою, Сербія припинить видачу автомобільних номерних знаків з назвами міст Косова, а Косово припинить перереєстрацію транспортних засобів.

«Я запрошу сторони найближчими днями для обговорення подальших кроків», – додав Боррель.

Путін приховує воєнні цілі в Україні

Головне за ніч: виступ Зеленського на Радбезі ООН, світло повертається в українські регіони фото 5

Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте, вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.

В Інституті вивчення війни додали, що водночас сам Путін, як правило, намагається збалансувати крайні аргументи, аби заручитися підтримкою націоналістичної спільноти, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення.

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Теги: росія США ЗСУ війна обстріл Володимир Зеленський Радбез ООН

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