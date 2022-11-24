Росія так і не знайшла способу зламати Україну – Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 274-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія так і не знайшла способу зламати Україну і вже не знайде.

«Бажаю здоров’я, шановні українці! Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи – поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв’язок. Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою. Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах. Енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло. Це справді загальнонаціональне завдання – Україна й у цьому працює максимально об’єднано.

Дякую ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності. Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів. І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком. Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів Незламності. Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на обʼєктах ДСНС. Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах.

Дуже важливу ініціативу розпочали наші партнери у Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму «Генератори надії». Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням. Я дякую пані Роберті Мецолі, Президентці Європарламенту, та всім нашим друзям у Євросоюзі, хто вже долучився та ще долучається.

Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців. Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх. Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб «відмінусувати» ці їхні сили.

Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників. Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини.

Звернувся сьогодні до Парламентської асамблеї ОБСЄ – зараз асамблея працює в Польщі. Закликав провести реформу цієї Організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі. У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути. Під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави-винуватця мають ухвалюватися миттєво. Сподіваюся, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику.

Говорив з Президентом Ізраїлю. Поінформував його про наслідки російського енергетичного терору, про потреби нашої держави у зв’язку із цим. Також обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної Росією. Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проекту Grain from Ukraine. І, до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами, різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі представимо всі деталі.

І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів із російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома. Дякую Буданову, Єрмаку, Усову, Малюку, Лубінцю і всім, хто допомагає. І ми зробимо абсолютно все можливе й неможливе, щоб повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти. Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час! Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави! Ми з вами витримали дев’ять місяців повномасштабної війни, і Росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз! У єдності й допомагаючи одне одному. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, триває 274-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.