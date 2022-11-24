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Зеленський провів чергове засідання Ставки: які питання розглянули

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський провів чергове засідання Ставки: які питання розглянули
Члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому розглянули перебіг відновлення енергетичної системи країни та обговорили бої у Донецькій області. Про це йдеться на сторінці Офісу президента.

«Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час. Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

«Члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення», – додали в Офісі президента.

На засіданні було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні.

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Теги: війна Україна Володимир Зеленський ЗСУ росія

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