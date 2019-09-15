Зеленський має роз’яснити Заходу інтереси України, – Чийгоз



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Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз

Мир можливий тільки за умови звільнення Росією всіх українських територій – Чийгоз

Президент України Володимир Зеленський повинен чітко роз’яснювати західним партнерам інтереси України у вирішенні конфлікту з Росією.

Таку думку висловив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» народний депутат Ахтем Чийгоз, передає УНН.

«Мир необхідний, але не за будь-яку ціну. Якщо наш Президент Зеленський буде більш чітко говорити, що ми не поступимось ніякими інтересами, точно так само і чиновники, а не будуть вкидати меседжі, які сколихнули все суспільство, що вибори проведуть на всій території України, не згадуючи Крим при цьому. Я бачив ці вибори з «зеленими чоловічками», – сказав він.

Він зазначив, що мир можливий тільки за умови звільнення Росією всіх українських територій – і Криму, і Донбасу.

«Жодне російське формування територію Донбасу не покинуло. Це і є маніпуляція … На тлі того, що все погано у нас в Україні, нова влада намагається за рахунок тих меседжів, які транслювалися під час останньої кампанії, і це обов’язково приміряється до якихось надій на мир. Насправді, все складніше, ніж було до виборів», – сказав Чийгоз.

Як повідомлялося, звільнений в рамках обміну ув’язненими між Україною та РФ український активіст з окупованого Криму Володимир Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.