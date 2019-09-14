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    В анексованому Криму вовк покусав трьох людей

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    <p>За останні 25 років у Криму поголів'я вовків зросло в десятки разів</p> - В анексованому Криму вовк покусав трьох людей

    За останні 25 років у Криму поголів'я вовків зросло в десятки разів

    Вовк, який напав на людей у Сімферопольському районі, був застрелений єгерями буквально через годину-півтори після нападу на людей

    В анексованому Росією Криму вовк напав на людей у Сімферопольському районі: постраждали три людини.

    Про це у суботу повідомляє «Тасс».

    «Сьогодні були зафіксовані випадки нападу хижака в районі села Привільне і села Перевальне Сімферопольського району. В результаті подій троє постраждалих були доставлені в Сімферопольську районну лікарню і в Сімферопольську міську лікарню швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.

    Стверджується, що вовк був знищений. Тварину передали на експертизу фахівцям із ветеринарії для взяття проб на можливе зараження сказом.

    «Вовк, який напав на людей у Сімферопольському районі, застрелений єгерями буквально через годину-півтори після нападу на людей. Вони (єгері - ред.) його переслідували», - повідомив співрозмовник агентства.

    Також зазначають, що за останні 25 років у Криму поголів'я вовків зросло в десятки разів. Зараз на півострові налічується близько 300 особин. Незважаючи на регулярний відстріл, популяція продовжує зростати, причому не тільки у степовій, але й у гірській частині Криму.

    Раніше на Львівщині за добу змії покусали чотирьох людей.

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