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Зеленський нагородив відзнакою «За мужність та відвагу» три бригади ЗСУ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський нагородив відзнакою «За мужність та відвагу» три бригади ЗСУ
фото: Офіс президента

Відповідний указ підписав президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 1-й окремій танковій Сіверській бригаді, 40-й окремій артилерійській бригаді, 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Про це він повідомив у вечірньому зверненні в суботу, 24 вересня.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання. Спочатку на Чернігівському напрямку, а зараз – у найгарячіших точках півдня та сходу нашої держави», - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що за півроку понад тисячу воїнів цієї бригади відзначені державними нагородами.

«Підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на Харківському напрямку і роблять це дуже хоробро та результативно. Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає й не буде», – наголосив український лідер.

За словами президента, 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні нашої держави – звільнила низку населених пунктів на Херсонщині. 

«За період повномасштабного вторгнення Росії у 57-й бригаді вже троє воїнів відзначені орденом «Золота Зірка» та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців увечері 213-го дня повномасштабної війни з Росією. Президент пообіцяв звільнити всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму до Донеччини.

Теги: втрати президент ЗСУ

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