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Звільнимо Крим і Донбас: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Звільнимо Крим і Донбас: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 213-го дня повномасштабної війни з Росією. Президент пообіцяв звільнити всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму до Донеччини.

«Ми відповімо агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах... Ми обовʼязково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини. Ми не дозволимо окупанту залишитися непокараним. Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців», – заявив Зеленський.

Глава держави окремо звернувся і до росіян.

Нагадаємо, раніше звільнена з полону Пташка опублікувала перше фото

Як повідомлялося, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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Теги: відео Донбас зрада президент Володимир Зеленський

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