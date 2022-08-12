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Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі

Надія Клочко
glavcom.ua
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло понад 43 тис. російських окупантів
фото з відкритих джерел

Мотострілецька бригада росіян, яка діяла на Київщині, наразі практично припинила існування

64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, імовірно, була знищена зі згоди Кремля з метою приховати воєнні злочини, вчинені на Київщині, зокрема у Бучі. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що після повернення до Росії бригада була терміново знову перекинута на схід України без можливості реформування та поповнення запасів, щоб приховати їхні воєнні злочини у Бучі.

Журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов провів розслідування щодо бригади після її участі у звірствах у Бучі і дійшов висновку, що після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямках бригада практично припинила своє існування.

У звіті Інституту вивчення війни ISW також повідомляється, що регіони Російської Федерації продовжують формувати добровольчі батальйони для участі у війні в Україні. 60% збройних сил Росії складаються з добровольців за короткостроковими контрактами, а моральний дух у російських лавах залишається низьким. Ці факти узгоджуються з оцінкою ISW на початку березня про те, що російські сили продовжуватимуть швидко замінювати деградуючі резерви менш підготовленими добровольчими силами.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 тис. російських військових.

Нагадаємо, раніше журналі The Economist назвав кількість загиблих і поранених росіян в Україні. За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення армія загарбників могла втратити у війні проти України від 100 до 125 тис. живої сили. Це на рівні найгірших показників Другої світової війни. Починаючи з 1816 року війни, за винятком світових, забирали в середньому 50 життів військових на полі бою. Але аналітики зазначили, що «війна Росії в Україні набагато кривавіша».

За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні станом на 21 липня перевищили 15 тис. убитих і, можливо, 45 тис. поранених. 

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Теги: війна Буча окупанти окупація росія

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