Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу

Російські військові масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 вересня.

За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

Також Генштаб інформує, що у Харківській та Донецькій областях в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. За минулу добу окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.

У Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої народної міліції з числа місцевих жителів.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

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