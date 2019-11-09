Політика польського уряду має завершитися драмою, – Туск



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Президент Ради ЄС та експрем’єр Польщі Дональд Туск Фото: РІА Новости

Туск оголосив, що не братиме участь у наступних президентських виборах

Ставка правлячої польської партії «Право і Справедливість» на розширення соціальних виплат вже стала проблемою для економіки та завершиться драмою.

Таку думку озвучив президент Ради ЄС та експрем’єр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet.

«Криза, спричинена правлінням «ПіС», настільки велика, що слід зробити все, щоб ця партія не руйнувала політичний порядок і верховенство закону протягом наступних чотирьох років, – вважає Туск.

Він схвально оцінює попередні соціальні ініціативи влади. Проте зазначає – «уряд «ПіС» на цьому не зупинився». «Він у південноамериканському стилі поєднав ліву та праву політику. Як відомо, що це має закінчитися драмою».

Він також додав, що в ситуації, що склалася, кандидатом у президенти повинен бути «той, хто надійно та достовірно вибудовує підтримку більше половини поляків».

Нагадаємо, напередодні Туск оголосив, що не братиме участь у наступних президентських виборах, які мають пройти навесні наступного року.

За його словами, що на польській політичній арені вже є кілька кандидатів, яких він міг би підтримати.» Ключовим є те, що це хтось, хто переконаний у таких цінностях, як конституція, демократичний порядок і верховенство закону, але хто в той же час знаходить справжню мову, щоб досягти цієї групи виборців – я не знаю, наскільки це чимало – які з різних причин він не буде голосувати за мене», – заявив Туск.

Нагадаємо, антимонопольний орган Польщі наклав штраф на компанію Engie Energy у розмірі 172 мільйони злотих (близько 44 мільйонів доларів) в межах розслідування будівництва російського трубопроводу «Північний потік-2».