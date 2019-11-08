Зеленський за кермом Tesla - дешева українізована копія Путіна на підводному човні

Це і є тріумф старої олігархічної політики, якій завжди кортить обмежити демократію, а реальність підміняється картинкою з телевізора

«Стариє пєсні о главном» на Tesla

Їздити містом за кермом Тесли, коли в житті тебе возять кортежі Мерседесів нечесно. Така дешева українізована копія Путіна на підводному човні.

Говорити про те, що старі політики втечуть, коли вони зграями повертаються - теж нечесно. Говорити, що демократії забагато для нього - чесно, але гидотно.

Це і є тріумф старої олігархічної політики, якій завжди кортить обмежити демократію, а реальність підміняється картинкою з телевізора.

Словом, «стариє пєсні о главном» на Теслі.

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