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    Думки вголос

    Зеленський за кермом Tesla - дешева українізована копія Путіна на підводному човні

    • Микола Княжицький

      народний депутат

    • Розсилка
    Це і є тріумф старої олігархічної політики, якій завжди кортить обмежити демократію, а реальність підміняється картинкою з телевізора - Зеленський за кермом Tesla - дешева українізована копія Путіна на підводному човні
    Це і є тріумф старої олігархічної політики, якій завжди кортить обмежити демократію, а реальність підміняється картинкою з телевізора

    «Стариє пєсні о главном» на Tesla

    Їздити містом за кермом Тесли, коли в житті тебе возять кортежі Мерседесів нечесно. Така дешева українізована копія Путіна на підводному човні.

    Говорити про те, що старі політики втечуть, коли вони зграями повертаються - теж нечесно. Говорити, що демократії забагато для нього - чесно, але гидотно.

    Це і є тріумф старої олігархічної політики, якій завжди кортить обмежити демократію, а реальність підміняється картинкою з телевізора.

    Словом, «стариє пєсні о главном» на Теслі.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пропаганда Путін Володимир Зеленський Tesla
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