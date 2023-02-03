Ворог продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога

Триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

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Лиманський напрямок

Вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва – Луганської.

Бахмутський напрямок

Постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

Новопавлівський напрямок

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

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Запорізький та Херсонський напрямки

Під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Біловодську Луганської області, окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до 1000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога та один – по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника.