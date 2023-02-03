Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Наступальних угруповань противника поблизу українсько-білоруського кордону не виявлено
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога

Триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Лиманський напрямок

Вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва – Луганської.

Бахмутський напрямок

Постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

Новопавлівський напрямок

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

Запорізький та Херсонський напрямки

Під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Біловодську Луганської області, окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до 1000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога та один – по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника.

Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці провели санкціоновані обшуки
Розкрадання 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ: ще один посадовець Міноборони отримав підозру
Сьогодні, 18:02
Наступати окупанти можуть або символічно 24 лютого, або коли підсохне ґрунт
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
Сьогодні, 13:03
ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі
ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі
Сьогодні, 15:45

Події в Україні

Здавати Бахмут ніхто не буде, будемо боротися скільки можемо – Зеленський
Здавати Бахмут ніхто не буде, будемо боротися скільки можемо – Зеленський
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
Новий наступ РФ: Зеленський розповів про плани окупантів
Новий наступ РФ: Зеленський розповів про плани окупантів
Ворог продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Ворог продовжує наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ
Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ
ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі
ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Кінбурнській косі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
18K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне
9019
Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України
7173
Через рік після початку «спецоперації» у Путіна кардинально змінилась ціль

Новини

Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Херсоні: подробиці
Сьогодні, 19:21
Завод Bayraktar в Україні: стали відомі нові подробиці
Сьогодні, 16:35
Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту