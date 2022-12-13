Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
Українці активно коментують жарт у соціальних мережах та визнають, що почуття гумору дійсно допомагає пережити жахливі події
Президент України Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення» з американським коміком і ведучим Девідом Леттерманом розповів анекдот про одеських євреїв і війну з Росією.
Зеленський зазначив, що в українців зараз мало приводів, щоб усміхатися, однак почуття гумору допомагає не збожеволіти від інформації про російські звірства. Тому він запропонував розповісти анекдот.
«Зустрічаються два одеські євреї. Один іншому каже:
– Як там ситуація? Що кажуть?
– Ну, що кажуть… Кажуть, що війна.
– Що за війна?
– Росія воює з НАТО.
– Що, серйозно?
– Так, війна. Росія воює проти НАТО.
– І які результати?
– 70 тисяч російських військових убито. Закінчуються ракети. Багато військової техніки РФ знищено, підірвано.
– А що НАТО?
– А що НАТО? НАТО ще не приїхало».
Відео з анекдотом від Зеленського швидко «розлетілося» мережею. Українці активно коментують жарт у соціальних мережах та визнають, що почуття гумору дійсно допомагає нам пережити жахливі події.
Нагадаємо, що Зеленський вчора дав 45-хвилинне інтерв’ю американському телеведучому Девіду Леттерману у шоу на Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення». Головні тези можна прочитати тут.
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