Про смерть Путіна та чи буде далі президентом. Зеленський дав інтерв'ю для Netflix: головні тези

«Хочу на море і пива» – глава держави про майбутнє

Президент України Володимир Зеленський дав 45-хвилинне інтерв’ю американському телеведучому Девіду Леттерману у шоу на Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення». Програму знімали ще в жовтні у Київському метрополітені на станції Майдан Незалежності, але сам випуск з'явився на стрімінговій платформі 12 грудня.

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Головні тези із інтерв’ю українського президента телеведучому.

98% населення кажуть: нехай без світла і води, але точно без Росії

Що не зміг розрахувати президент РФ – чим більше нас б'ють, а б'ють вони по чесності та нашій особистості, тобто б‘ють несправедливо. Чим більш вони нас атакують, тим більше людей хочуть все це пройти гідно, пройти з перемогою. Керувати голодом, керувати світлом, керувати водою... Мені здається, що якщо ти не Бог, але робиш таке – ти тоді варвар. Люди, що сидять в Кремлі мають обрати, хто вони: варвари чи з глузду з’їхали? На жаль, ні те, ні інше не влаштовує Україну.

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Путін боїться смерті, він не готовий застосувати ядерну зброю

Я бачив його (Путіна – ред.), і я бачив його бажання жити. Він дуже любить це життя. Сидить за довгим столом і боїться захворіти на коронавірус, або ще на щось. Тож я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тому що розуміє, що якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави, саме до нього. Саме особисто проти нього.

До перемоги я точно буду президентом

До нашої перемоги я точно буду президентом, а там навіть не думаю. Поки що не думаю. Не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу відверто. Я дуже хочу на море, просто на море, коли ми вже переможемо. І випити пива дуже хочеться.

Без підтримки США Україні буде дуже складно, але ми воюємо і за них також

Ми слідкуємо за тим, що відбувається в США. Для нас це дуже важливо, тому що США – лідер в підтримці України. І без їх підтримки нам буде складно, дуже складно. І питання коли закінчиться війна також залежить від цієї підтримки. Щоб вона була коротшою – потрібна потужніша допомога.

Ми воюємо за весь світ, за демократію, за демократію всього світу. Ми знаємо за що ми воюємо. Найголовніше, щоб США та їх суспільство знало це, не збилось з курсу, зі шляху підтримки України, а знало за що ми воюємо, що воюємо за них також.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли російський диктатор Володимир Путін помре.

Напередодні Netflix анонсував шоу із Володимиром Зеленським. Американський телеведучий приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Зйомки розмови відбулися в київській підземці.