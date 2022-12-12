Україна планує провести саміт щодо виконання формули миру – Зеленський

Зеленський зазначив, що саме світ, а не агресор визначає, як розвиватимуться події

Україна вже вп'яте у 2022 році взяла участь і «повноцінно представила свою позицію» на саміті лідерів «Великої сімки» (G7). Про це 12 грудня у вечірньому відеозверненні заявив глава Української держави Володимир Зеленський.

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Сьогодні він звернувся до лідерів G7 через відеозв'язок.

«Ми фактично окреслили те, що маємо зробити наступного року. Я подякував партнерам і закликав їх продовжувати у 2023 році також допомагати Україні, як і цього року. Дуже важливо, щоб усі елементи підтримки нашої держави зберігалися і не зменшували обертів. Не менш важливо робити нові кроки, які зможуть зіграти на випередження проти російського терору, – сказав Зеленський. – Один із головних таких кроків – саміт, який ми плануємо вже цієї зими. Саміт щодо виконання нашої формули миру».

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За словами президента, «що б не збирався робити агресор – коли світ по-справжньому об'єднаний, саме світ, а не агресор визначає, як розвиватимуться події».

«Ось це ми і пропонуємо всім сумлінним державам. Усім, хто цінує Статут ООН і просто мир», – наголосив Зеленський.

Також Зеленський попередив, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, а відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.