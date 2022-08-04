Зеленський підписав указ про призначення чемпіона з пейнтболу главою Херсонської ОДА

Головою Херсонської ОДА став Ярослав Янушевич

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Глава держави підписав відповідний указ № 553/2022.

«Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону», – зазначає пресслужба.

Ярослав Янушевич – заслужений економіст України, кандидат економічних наук та доктор юридичних наук. Також він майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу, а ще чемпіон світу з пейнтболу. Він працював у Міністерстві фінансів, Державному комітеті фінансового моніторингу, Державній податковій адміністрації, Державній міграційній службі та Державній фінансовій інспекції. Також має досвід управління державним підприємством та банківською установою. З 2016 року – радник генерального директора ДП «Український державний центр радіочастот». Повний кавалер ордена «За заслуги».

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської ОДА покладено на Дмитра Бутрія.