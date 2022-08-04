Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав указ про призначення чемпіона з пейнтболу главою Херсонської ОДА

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:18 glavcom.ua
Зеленський підписав указ про призначення чемпіона з пейнтболу главою Херсонської ОДА
Янушевич – майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу
Офіс президента

Головою Херсонської ОДА став Ярослав Янушевич

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Глава держави підписав відповідний указ № 553/2022.

«Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону», – зазначає пресслужба.

Ярослав Янушевич – заслужений економіст України, кандидат економічних наук та доктор юридичних наук. Також він майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу, а ще чемпіон світу з пейнтболу. Він працював у Міністерстві фінансів, Державному комітеті фінансового моніторингу, Державній податковій адміністрації, Державній міграційній службі та Державній фінансовій інспекції. Також має досвід управління державним підприємством та банківською установою.

З 2016 року – радник генерального директора ДП «Український державний центр радіочастот». Повний кавалер ордена «За заслуги».

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської ОДА покладено на Дмитра Бутрія.

Читайте також:

Теги: Офіс президента указ Херсонщина Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путілов начебто перебуває в одній із київських лікарень
Ексголову Херсонської ОДА Путілова звільнили з полону окупантів
23 червня, 22:58
Президент підписав указ про звільнення Лагути
Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА
9 липня, 19:07
Протягом останніх двох днів росіян та колаборантів уже немає у приміщенні Херсонської ОДА
Окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА – депутат
14 липня, 20:48

Політика

Екснардеп Ілля Кива отримав нову підозру
Екснардеп Ілля Кива отримав нову підозру
Зеленський підписав указ про призначення чемпіона з пейнтболу главою Херсонської ОДА
Зеленський підписав указ про призначення чемпіона з пейнтболу главою Херсонської ОДА
«Не дозволимо паплюжити армію». Резніков різко відреагував на звіт Amnesty International
«Не дозволимо паплюжити армію». Резніков різко відреагував на звіт Amnesty International
Amnesty International звинуватила Україну у «порушенні законів війни»: реакція МЗС і Банкової
Amnesty International звинуватила Україну у «порушенні законів війни»: реакція МЗС і Банкової
Суд продовжив арешт Медведчука
Суд продовжив арешт Медведчука
Парк або смітник: розвідка розповіла, що окупанти хочуть будувати на місці «Азовсталі»
Парк або смітник: розвідка розповіла, що окупанти хочуть будувати на місці «Азовсталі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
6195
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
5810
Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
5596
«Путін хоче мирних переговорів». Нова російська казочка
4870
Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки
4768
Миколаїв здригнувся від серії потужних вибухів

Новини

На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
Сьогодні, 14:55
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Сьогодні, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Сьогодні, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 13:40
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Сьогодні, 13:25
«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту