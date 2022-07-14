Окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА – депутат

Протягом останніх двох днів росіян та колаборантів уже немає у приміщенні Херсонської ОДА

«Уряди» окупантів розташувалися в інших місцях після низки успішних ударів ЗСУ по об’єктах росіян на окупованій Херсонщині

Серед окупантів та колаборантів Херсонщини панує паніка. Через успіхи українських військових щодо ураження ворожих об’єктів на окупованих територіях окупаційні «уряди» евакуювалися з будівлі Херсонської обласної держадміністрації (ОДА). Про це у ефірі «Радіо Свобода» заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Два «уряди» («уряд» колаборантів та «уряд» окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях. До речі, є повідомлення, що «уряд фсбшників» взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей», – розповів він.

На думку Хланя, це свідчить про те, що плани окупантів на проведення «референдуму» на Херсонщині, провалилися.

«Сьогодні вже немає достеменної інформації, що окупанти продовжують планомірно готуватися», – запевняє він.

Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

Також повідомлялося, що в окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення «референдуму». Їх планують розмістити в готелі «Бордо», який взято під посилену озброєну охорону.

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що поблизу окупованого росіянами Херсону знову палає склад боєприпасів РФ. Кілька днів тому ЗСУ знищили ще один склад зброї окупантів під Херсоном.



