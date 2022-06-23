Ексголову Херсонської ОДА Путілова звільнили з полону окупантів

Політик перебував у ворогів із 9 квітня

Андрія Путілова, який в різний час очолював Херсонську ОДА і Херсонську облраду, звільнили з російського полону, у якому він перебував з 9 квітня 2022 року. Про це під час чергового за сідання суду по справі про вбивство відомої херсонської активістки Катерини Гандзюк сказав ексголова Херсонської облради Владислав Мангер, якого обвинувачують в замовленні вбивства, пише «Мост».

Коли один із свідків у своєму виступі сказав, що серед викрадених російськими окупантами – і Андрій Путілов, Мангер сказав, що йому відомо, що Путілова обміняли, й зараз Андрій Станіславович перебуває в одній із київських лікарень.

Звідки у Мангера ця інформація, він не сказав.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що у Херсоні російські окупанти сьогодні викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

Окупанти в масках схопили його а відвезли у невідомому напрямку. Відтоді місце перебування Путілова було невідомим.

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