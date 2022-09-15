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Зеленський після ДТП вперше з'явився на публіці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський після ДТП вперше з'явився на публіці
Президент обговорив з представниками провідних аналітичних центрів відбудову України
Офіс президента

Глава держави зустрівся з представниками провідних аналітичних центрів Європи та США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками провідних аналітичних центрів Європи та Сполучених Штатів Америки, чий візит в Україну організував Польський інститут міжнародних справ. Про це повідомляє Офіс президента.

«Вдячний їм (представниками аналітичних центрів, – ред.) за сміливість приїхати до Києва під час війни та надану допомогу, адже зокрема завдяки їй Україна вже здобула низку перемог над окупантами та зможе перемогти у війні з Росією», – зазначив Зеленський.

Президент сказав, що завдяки такій солідарності наша країна вже здобула низку важливих перемог над окупантами і зможе повністю звільнити свою територію. Глава держави наголосив на необхідності нарощування оборонної підтримки України з боку держав-партнерів. Критично важливим у цьому зв’язку є отримання систем ППО.

Президент обговорив з представниками провідних аналітичних центрів відбудову України
Президент обговорив з представниками провідних аналітичних центрів відбудову України
Офіс президента

«Цілеспрямовані обстріли російським агресором об’єктів критичної інфраструктури підтверджують обґрунтованість наших запитів. Демократичний світ має надати нам необхідну оборонну й фінансову допомогу. Якнайшвидше. Це важливо не лише для нас, а й для світу. Інакше всі держави на захід від України опиняться під загрозою. Що швидше ми отримаємо таку допомогу, то швидше закінчиться ця війна», – додав президент.

Під час зустрічі відбувся обмін думками стосовно пакета рекомендацій щодо безпекових гарантій для України, який підготувала Міжнародна робоча група під керівництвом Андрія Єрмака і колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Президент акцентував, що без таких гарантій неможливо говорити про стабільну Європу. Зеленський наголосив на необхідності визнання Росії державою – спонсором тероризму за всі злочини, які вона вже скоїла та скоює в Україні.

«Для нас це питання є принциповим і очевидним. Після Бучі, Маріуполя, Вінниці, Оленівки. Після обстрілів об'єктів критичної інфраструктури», – сказав Зеленський.

Окрему увагу приділили питанням відбудови України, створення компенсаційного механізму для відшкодування Росією збитків, завданих її вторгненням, та заснування спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії.

Нагадаємо, вночі 15 вересня кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП.

Як повідомлялося, після аварії президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Також медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Крім того, у мережі з'явилося  відео ДТП за участі автівки Зеленського.

Читайте також: Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
Теги: Європа президент Володимир Зеленський ДТП війна Україна США

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