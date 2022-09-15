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У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського

Альона Боженко
glavcom.ua
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
Президент вночі втрапив у ДТП
скріншот

Гарант поки не коментує інцидент

Вночі, 15 вересня, кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП. У мережі опублікували відео з місця аварії. 

За попередньою інформацією, зіткнення сталося близько опівночі на площі Перемоги.

Зазначимо, що одразу після аварії президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Також медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Поки що сам гарант не коментує інцидент.

Нагадаємо, 14 вересня Зеленський прибув із робочим візитом на Харківщину.

Там Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі. Під час промови глави держави у місті пролунав вибух, проте ніхто не зрушився з місця.

Також під час брифінгу Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованого Криму і пообіцяв, що Україна повернеться на півострів.

Теги: Володимир Зеленський ДТП відео

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