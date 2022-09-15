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Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
Відомо, що ушкодження отримав водій легковика
скріншот із відео

Аварія сталася, коли президент повертався з Харківщини

Вночі 15 вересня кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП. У мережі опублікували відео з місця аварії. 

На кадрах видно чоловіка, якому медики надають першу допомогу, та автівку зі слідами удару. Також видно, що в авто спрацювали подушки безпеки. Наразі невідома особа чоловіка, який травмувався.

Як повідомлялося, після аварії президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Також медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.

Крім того, у мережі з'явилося ще одне відео ДТП за участі автівки Зеленського.

Нагадаємо, 14 вересня очільник держави був в Ізюмі на Харківщині. Там Зеленський взяв участь у церемонії підняття державного прапора.

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Теги: ДТП лікар Володимир Зеленський відео

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