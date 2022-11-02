Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив із Ердоганом: про що домовилися 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський поговорив із Ердоганом: про що домовилися 
Обговорили подальші кроки з повернення полонених українців 
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Туреччини напередодні говорив із кремлівським диктатором Путіним 

Сьогодні, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава України подякував за активну участь у збереженні «зернової угоди», а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Про це йдеться в Telegram президента.  

«Обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів. У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини», – повідомив Зеленський.  

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 1 листопада провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Темою розмови була «зернова угода».

Також напередодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонні перемовини та обговорили посилення обороноздатності ЗСУ. 

Зеленський зазначив, що провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном.

Читайте також: Путін уже чинить геноцид в Україні! Чого чекає світ?
Теги: Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган президент Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував Макрону за підтримку
«Надзвичайно продуктивна розмова»: Зеленський провів переговори з Макроном
Вчора, 14:56
 Глава держави навідає півострів після перемоги та деокупації
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
Сьогодні, 15:51
Рашисти вразили світ воєнними злочинами 
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
Сьогодні, 17:29

Політика

Зеленський поговорив із Ердоганом: про що домовилися 
Зеленський поговорив із Ердоганом: про що домовилися 
«Вони божевільні?». Президент відповів, чому компроміси із окупантами неможливі 
«Вони божевільні?». Президент відповів, чому компроміси із окупантами неможливі 
Міністр розвитку громад і територій написав заяву про відставку
Міністр розвитку громад і територій написав заяву про відставку
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
Вплив Росії на Центральну Азію зменшується. Експертка помітила втішну тенденцію
Вплив Росії на Центральну Азію зменшується. Експертка помітила втішну тенденцію
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах
93K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
85K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
75K
Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах
67K
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
66K
На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту