Зеленський поговорив із Ердоганом: про що домовилися 

Президент Туреччини напередодні говорив із кремлівським диктатором Путіним

Сьогодні, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава України подякував за активну участь у збереженні «зернової угоди», а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Про це йдеться в Telegram президента.

«Обговорили подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів. У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 1 листопада провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Темою розмови була «зернова угода».

Також напередодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонні перемовини та обговорили посилення обороноздатності ЗСУ.

Зеленський зазначив, що провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном.