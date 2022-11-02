«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 

Президент України не очікував, що росіяни здатні на такі нелюдські вчинки

Президент Володимир Зеленський каже: не очікував, що в ХХІ столітті люди (не тільки російські військові, але й загалом) здатні на таку немислиму жорстокість, яку продемонстували рашисти в

Україні. Про це він сказав в інтерв'ю чеському телебаченню, яке опублікував YouTube-канал Офісу президента України.

«Це була навала голодних злючих людей. Вони схожі були на диких, бо вбивали за парасольку чи чайник. Де їх тримали, як їх виховували? Таке відчуття, що в ямах чи клітках, а тоді звільнили і сказали: йдіть і вбивайте», – розповів Зеленський.

Глава України був шокований, коли почув у перехопленнях розвідки, що рашисти матюками спілкуються із батьками.

«Це неосвічені і невиховані звірі, і все... Я займався бізнесом і знав росіян, але я не знав, що всередині може бути таке. Нелюди», – прокоментував Зеленський.

Як відомо, Зеленський вважає: найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії.

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим.

Крім того, президент України наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.