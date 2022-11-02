Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
Рашисти вразили світ воєнними злочинами 
фото з відкритих джерел

Президент України не очікував, що росіяни здатні на такі нелюдські вчинки 

Президент Володимир Зеленський каже: не очікував, що в ХХІ столітті люди (не тільки російські військові, але й загалом) здатні на таку немислиму жорстокість, яку продемонстували рашисти в  
Україні. Про це він сказав в інтерв'ю чеському телебаченню, яке опублікував YouTube-канал Офісу президента України.

«Це була навала голодних злючих людей. Вони схожі були на диких, бо вбивали за парасольку чи чайник. Де їх тримали, як їх виховували? Таке відчуття, що в ямах чи клітках, а тоді звільнили і сказали: йдіть і вбивайте», – розповів Зеленський.

Глава України був шокований, коли почув у перехопленнях розвідки, що рашисти матюками спілкуються із батьками.  

«Це неосвічені і невиховані звірі, і все... Я займався бізнесом і знав росіян, але я не знав, що всередині може бути таке. Нелюди», – прокоментував Зеленський. 

Як відомо, Зеленський вважає: найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії. 

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим. 

Крім того, президент України наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.  

Читайте також:

Теги: YouTube військові рашисти росіяни Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

 Глава держави навідає півострів після перемоги та деокупації
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
Сьогодні, 15:51
Українців змінила війна, вони найперше хочуть безпеки для себе та своїх близьких 
Зеленський розповів, про що насамперед треба подбати після перемоги України
Сьогодні, 15:28
Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України
Відбудова енергетики та системи ППО: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 13:51

Політика

«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
Вплив Росії на Центральну Азію зменшується. Експертка помітила втішну тенденцію
Вплив Росії на Центральну Азію зменшується. Експертка помітила втішну тенденцію
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
Усунення диктатора. Клімкін пояснив, до чого готуються російські еліти
Усунення диктатора. Клімкін пояснив, до чого готуються російські еліти
Перша леді зустрілася з українцями в Португалії: символічний образ Зеленської (фото, відео)  
Перша леді зустрілася з українцями в Португалії: символічний образ Зеленської (фото, відео)  
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
65K
Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах
60K
На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)
59K
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
53K
Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах
52K
Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту