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Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
 Глава держави навідає півострів після перемоги та деокупації
фото з відкритих джерел

Президент України розповів про плани після перемоги України

Після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим. Про це він сказав в інтерв'ю чеському телебаченню, яке опублікував YouTube-канал Офісу президента України.

«Я поїду в Крим. Дуже хочу побачити море», – сказав Зеленський.

На уточнення журналіста, коли це станеться, Зеленський відповів, що «не взимку».

«Що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше», – сказав глава держави.

У Зеленського також запитали, чи очікує він на перемогу України наступного літа.

«Я цього хочу. У нас буде наша перемога», – відповів президент.

Тим часом окупанти розхвилювалися через плани Зеленського і поквапилися з погрозами. Так званий «радник глави регіону» Олег Крючков в Telegram-каналі відповів, мовляв, президента чекають і «камера давно готова».

Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю чеському телебаченню. Він наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.  

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Теги: Telegram YouTube окупанти перемога президент радник рашисти Володимир Зеленський

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