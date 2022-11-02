Зеленський розповів, коли поїде в Крим. Рашисти вибухнули погрозами
Президент України розповів про плани після перемоги України
Після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим. Про це він сказав в інтерв'ю чеському телебаченню, яке опублікував YouTube-канал Офісу президента України.
«Я поїду в Крим. Дуже хочу побачити море», – сказав Зеленський.
На уточнення журналіста, коли це станеться, Зеленський відповів, що «не взимку».
«Що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше», – сказав глава держави.
У Зеленського також запитали, чи очікує він на перемогу України наступного літа.
«Я цього хочу. У нас буде наша перемога», – відповів президент.
Тим часом окупанти розхвилювалися через плани Зеленського і поквапилися з погрозами. Так званий «радник глави регіону» Олег Крючков в Telegram-каналі відповів, мовляв, президента чекають і «камера давно готова».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю чеському телебаченню. Він наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.
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