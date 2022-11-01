Ердоган поспілкувався з Путіним: перші подробиці

Турецький лідер знову згадав про переговори між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сьогодні, 1 листопада провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Темою розмови була «зернова угода», повідомила пресслужба Ердогана.

Під час розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних із виконанням «зернової угоди».

Крім того, турецький лідер знову згадав про переговори між Україною та РФ. За його словами, якщо сторони конструктивно вирішать «зернову кризу», то Туреччина продовжуватиме сприяти тому, щоб були зроблені кроки до мирних переговорів.

При цьому Ердоган висловив упевненість у тому, що питання щодо організації експорту українського продовольства будуть налагоджені.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму дайджесті, зернова угода працює, незважаючи на севастопольську істерику російського диктатор Володимира Путіна.

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ. Тим часом ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України.