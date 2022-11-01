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«Надзвичайно продуктивна розмова»: Зеленський провів переговори з Макроном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Надзвичайно продуктивна розмова»: Зеленський провів переговори з Макроном
Зеленський подякував Макрону за підтримку
Фото: bfmtv

Президенти обговорили конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонні перемовини та обговорили посилення обороноздатності ЗСУ. Про це глава держави повідомив у Twitter.

Зеленський зазначив, що провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном.

«Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку», – написав він.

Нагадаємо, очільниця Центру громадянських свобод, який цьогоріч був нагороджений Нобелівською премією миру, українська правозахисниця Олександра Матвійчук взяла участь у зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі Матвійчук розповіла французькому президентові про злочини, які російські окупанти чинять в Україну.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що повернення переговорів України та Росії є шляхом до припинення війни. А коли відбудуться ці переговори повинна вирішувати українська сторона.

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Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент переговори

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