Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив з Ердоганом: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський поговорив з Ердоганом: деталі
Президенти підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine
Офіс президента

Глави держав детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Лідери наголосили на необхідності продовження експортної зернової угоди та відзначили можливість її розширення на інші порти України. Глави держав також підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

«Зеленський подякував колезі за організацію зустрічі омбудсменів України, Туреччини та Росії в Анкарі. Глава української держави висловив сподівання на сприяння Турецької Республіки в поверненні до України політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників та військовополонених, а також дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій нашої країни», – повідомляє Офіс президента.

Крім того, президенти детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру.

Ердоган висловив глибокі співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинули люди, зокрема найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Він відзначив допомогу українського МВС під час лісових пожеж у Туреччині у 2021 році та наголосив на значному особистому внеску міністра Дениса Монастирського в оборону України від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України.

Читайте також: Ердоган дуже хоче стати посередником між Зеленським та Путіним. Чому?
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський війна Україна Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Турецький президент претендує на звання регіонального лідера
Ердоган дуже хоче стати посередником між Зеленським та Путіним. Чому?
14 сiчня, 11:54
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган обговорить з Путіним та Зеленським відкриття гуманітарного коридору
12 сiчня, 19:28
Ердоган вже провів кілька раундів телефонних консультацій з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським
В Ердогана заявили про намір домагатися «локального припинення вогню» в Україні
14 сiчня, 22:27

Політика

Зеленський поговорив з Ердоганом: деталі
Зеленський поговорив з Ердоганом: деталі
Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС
Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС
Армію президента Туреччини звинувачують у політичних репресіях: подробиці скандалу
Армію президента Туреччини звинувачують у політичних репресіях: подробиці скандалу
Зеленський назвав головну зброю Росії
Зеленський назвав головну зброю Росії
Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі
Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі
Головне за ніч: військова допомога від США та обнадійлива заява міноборони Німеччини
Головне за ніч: військова допомога від США та обнадійлива заява міноборони Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
22K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
20K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
15K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
13K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту