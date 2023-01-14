В Ердогана заявили про намір домагатися «локального припинення вогню» в Україні

Ердоган вже провів кілька раундів телефонних консультацій з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським

В Анкарі не вірять, що Україна та Росія готові укласти «всеохоплюючу мирну угоду

Здається малоймовірним, що ворогуючі сторони готові укласти «всеохоплюючу мирну угоду» в найближчі місяці, тому Анкара готова домагатися «локального припинення вогню» в Україні. Про це 14 січня заявив радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін.

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Калін наголосив, що Туреччина готова домагатися локального припинення вогню в Україні, оскільки ні Москва, ні Київ не мають військових засобів, щоб «виграти війну».

Радник турецького президента вважає, що жорстока ціна бойових дій незабаром може змусити Україну та Росію переглянути та прийняти локальні перемир’я в певних частинах зони бойових дій.

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«Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації», – сказав Калін і додав, що Ердоган може використати свої добрі відносини як з Москвою, так і з Києвом, щоб спробувати виступити посередником у припиненні майже 11-місячної війни.

Радник турецького президента нагадав, що Ердоган вже провів кілька раундів телефонних консультацій з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, спрямованих на пошук спільної мови.

З його слів, Росія насамперед зацікавлена ​​в «гарантіях безпеки» з боку НАТО та повазі на світовій арені. «Росія хоче, щоб її поважали як головного гравця та уникає мати НАТО на своєму задньому дворі», – сказав Калін.

Україна ж за його словами не збирається приєднуватися до НАТО, проте вимагає достатніх гарантій безпеки від Росії.