Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган обговорить з Путіним та Зеленським відкриття гуманітарного коридору

Олександра Садова
glavcom.ua
Ердоган обговорить з Путіним та Зеленським відкриття гуманітарного коридору
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
фото з відкритих джерел

Ердоган заявляв, що Туреччина готова до відкриття коридору спеціально для поранених

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір 12-13 січня обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним відкриття гуманітарного коридору для лікування поранених. Про це повідомив турецький омбудсмен Шереф Малкоч, пише AHaber. 

Малкоч заявив, що 12 або 13 січня Ердоган поговорить із Зеленським та Путіним «відкриття гуманітарного коридору» між Росією і Україною.

«Ми хочемо докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор, я зробив пропозицію нашому президенту. Він погодився. Почали необхідну роботу під керівництвом нашого президента. Я хочу сказати, що у якомусь сенсі у нас буде зустріч», – зазначив турецький омбудсмен.

Раніше повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час Міжнародної конференції омбудсмена відреагував на пропозицію  речника міністерства закордонних справ Туреччини Мартіна Шефера про створення гуманітарного коридору для поранених із гарячих точок.

Турецький лідер зауважив, що Туреччина готова до відкриття коридору спеціально для поранених.

Раніше повідомлялося, що 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Зеленський поінформував колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

Перед тим Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну в Україні. 

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема  енергетичні, а також регіональні питання, зокрема, російсько-українська війна та Сирія.

Під час розмови Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана. Проте заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

Також Ердоган заявляв, що Туреччина шукає мирне врегулювання війни Росії проти України «на відміну від тих, хто сприяє торговцям зброєю».

Читайте також: Туреччина заявила, що підтримує формулу миру Зеленського
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина війна Володимир Зеленський президент переговори путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Ердоган обговорить з Путіним та Зеленським відкриття гуманітарного коридору
Ердоган обговорить з Путіним та Зеленським відкриття гуманітарного коридору
Албанія планує вперше відкрити посольство в Україні
Албанія планує вперше відкрити посольство в Україні
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
Берлін має дозволити іншим країнам поставляти Україні Leopard – віцеканцлер Німеччини
Берлін має дозволити іншим країнам поставляти Україні Leopard – віцеканцлер Німеччини
Politico: позиція Шольца щодо постачання танків Україні залежить від Байдена
Politico: позиція Шольца щодо постачання танків Україні залежить від Байдена
Південна Корея заговорила про ядерну зброю для захисту від КНДР
Південна Корея заговорила про ядерну зброю для захисту від КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
14K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
12K
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
8588
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6598
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
6272
Бій за Соледар: ЗСУ ліквідували понад 100 російських військових (відео)

Новини

Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Сьогодні, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Сьогодні, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту