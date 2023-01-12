Ердоган обговорить з Путіним та Зеленським відкриття гуманітарного коридору

Ердоган заявляв, що Туреччина готова до відкриття коридору спеціально для поранених

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір 12-13 січня обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним відкриття гуманітарного коридору для лікування поранених. Про це повідомив турецький омбудсмен Шереф Малкоч, пише AHaber.

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Малкоч заявив, що 12 або 13 січня Ердоган поговорить із Зеленським та Путіним «відкриття гуманітарного коридору» між Росією і Україною.

«Ми хочемо докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор, я зробив пропозицію нашому президенту. Він погодився. Почали необхідну роботу під керівництвом нашого президента. Я хочу сказати, що у якомусь сенсі у нас буде зустріч», – зазначив турецький омбудсмен.

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Раніше повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час Міжнародної конференції омбудсмена відреагував на пропозицію речника міністерства закордонних справ Туреччини Мартіна Шефера про створення гуманітарного коридору для поранених із гарячих точок.

Турецький лідер зауважив, що Туреччина готова до відкриття коридору спеціально для поранених.

Раніше повідомлялося, що 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський поінформував колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

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Перед тим Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну в Україні.

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема, російсько-українська війна та Сирія.

Під час розмови Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана. Проте заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

Також Ердоган заявляв, що Туреччина шукає мирне врегулювання війни Росії проти України «на відміну від тих, хто сприяє торговцям зброєю».