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Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України
фото Reuters

Туреччина лікуватиме також поранених росіян

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час Міжнародної конференції омбудсмена відреагував на пропозицію  речника міністерства закордонних справ Туреччини Мартіна Шефера про створення гуманітарного коридору для поранених із гарячих точок, пише турецьке видання Hurriyet.

«Шереф зробив пропозицію; відкриття коридору спеціально для поранених. Ми готові до цього. Не лише з України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми доставляємо поранених до лікарень, лікуємо їх і повертаємо. Ми продовжуватимемо це робити в майбутньому», – сказав президент Туреччини.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина шукає мирне врегулювання війни Росії проти України «на відміну від тих, хто сприяє торговцям зброєю». Ердоган зауважив, що Туреччина буде відправляти зерно та борошно до країн Африки через коридор у Чорному морі.

Крім того, Туреччина підтримує мирний план, яку запропонував президент України Володимир Зеленський у листопаді 2022 року. Про це під час візиту до Південно-Африканської Республіки заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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Теги: війна росія Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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