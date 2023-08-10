Зеленський поіменно відзначив українських військових за здобутки на фронті

Президент провів закриту розмову з військовим керівництвом Великої Британії

Триває підготовка тексту Української доктрини, основи для трансформації нашої держави. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський.

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«Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна обов’язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу.

Готуємо й більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема систем ППО», – зазначив глава держави.

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Також сьогодні Зеленський мав результативну закриту розмову з представниками військового керівництва Великої Британії.

«Із сьогоднішніх зустрічей, про які варто й можна сказати публічно… Говорив із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом. Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати», – розповів президент.

За його словами, йшлося про посилення духовної незалежності України та про духовний мир.

«Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі. Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі: у нашій країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, усі спільноти можуть донести свою думку державі, усі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань. Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема і духовну», – наголосив український лідер.

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Крім того, Зеленський окремо відзначити наших воїнів, які проявили особливу хоробрість і дали державі особливі результати.

«Солдат Олександр Гринь, 81-ша окрема аеромобільна бригада. Завдяки Олександру знищено й поранено вже понад два десятки окупантів. Солдат Олександр Грінько, наша «Вісімдесятка», Десантно-штурмові війська. Дякую, Олександре, за поповнення нашого обмінного фонду. Солдат Артем Айзенціммер, 5-та окрема штурмова бригада. Солдат Ірина Шевченко, головний сержант-інструктор 1-го механізованого батальйону. Солдат Андрій Максичка, 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи, Бахмутський напрямок. Вивозив поранених, сам був поранений, але після лікування повернувся на передову. Солдат Іван Гарбуз, 36-та окрема бригада морської піхоти, б’ється на Запорізькому напрямку.

Старший солдат Сергій Примоченко, навідник розрахунку мінометів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи. Старший солдат Віктор Доренський, ДШВ, 80-та бригада. Бої біля Кліщіївки, дуже потужно! Старший солдат Максим Макаренко у складі «Вісімдесятки» б’ється за Україну на Донбасі. Старший солдат Олександр Лисенко, 5-та окрема штурмова бригада.

Старший матрос Анатолій Лук’янов, 37-ма окрема бригада морської піхоти, дуже відважний воїн!

Сержант Ольга Войтюк, санітарний інструктор, 1-й механізований батальйон. Сержант Руслан Маліцький, 38-ма окрема бригада морської піхоти.

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Молодший сержант Микита Миськов, наша славетна 55-та артилерійська бригада «Запорізька Січ».

Головний корабельний старшина Андрій Скотницький, наша 36-та окрема бригада морської піхоти. Дякую, Андрію, за ваш героїзм при відбитті російських штурмів.

Молодший лейтенант Андрій Скібін, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Дуже результативний хлопець! Старший лейтенант Сергій Федчик, 3-й механізований батальйон.

Майор Максим Захарченко, заступник командира танкового батальйону.

Я пишаюся всіма вами, наші воїни! Кожним і кожною!

І хочу окремо відзначити сьогодні підрозділи, які забезпечують наступ наших військ. Це підрозділи українських саперів. Очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість іти вперед. 808-й окремий полк підтримки, 48-ма Камʼянець-Подільська інженерна бригада, 143-й Об’єднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки – дякую всім вам!», – сказав очільник України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відреагував на атаку окупантів на Запоріжжя та повідомив про загиблих.