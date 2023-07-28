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Британські чиновники випадково надіслали секретні документи союзнику Путіна – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британські чиновники випадково надіслали секретні документи союзнику Путіна – ЗМІ
Британці відправили листа до Малі замість Пентагону
фото: effectadvisory.com

Відправляючи електронного листа, британці сплутали доменні імена

За словами журналістів, деякі листи, надіслані помилково в Малі, містили докладні описи британських досліджень у галузі гіперзвукових ракет
Представники міністерства оборони Британії помилково відправили електронні листи з секретною інформацією в Малі – африканську країну, яка має дуже тісні зв'язки з Росією. Про це повідомляє The Times.

За словами журналістів, причиною стала банальна неуважність. Річ у тім, що британські чиновники хотіли зв’язатися електронною поштою з Пентагоном, який використовує доменне ім'я «.mil». Однак британці помилилися і відправили повідомлення на доменне ім'я «.ml» – у Малі.

Як пише видання, лідер Малі, полковник Ассімі Гоїта, на саміті в Росії 26 липня звернувся до найманців групи «Вагнер» і закликав їх допомогти придушити опір повстанців-джихадистів.

За даними The Times, більшість електронних листів, відправлених британцями в Малі, містили тривіальну інформацію, як-от дати, коли чиновники перебували у відпустці. Однак інші документи містили докладні описи британських досліджень у галузі гіперзвукових ракет. Міноборони Великої Британії почало розслідування.

Журналісти звернули увагу, що помилкоке надсилання листів до Малі відбувається вже не вперше. Так, порушення даних було виявлено Йоханнесом Зюрб'єром, голландським інтернет-підприємцем, із яким Малі уклала контракт на управління доменом «.ml».

Зюрб'єр отримував до 20 000 помилково надісланих електронних листів на день через універсальну адресу, яку він створив для збору повідомлень. Спроби Зюрб'єра попередити Пентагон про витік даних протягом низки років були відкинуті.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, однією з найсильніших російських систем озброєння для атаки на Запорізькому напрямку є ударний вертоліт Ка-52, який був сильно модифікований. 

Перед цим розвідка Британії повідомила, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України. 

Теги: Велика Британія Африка росія Пентагон

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