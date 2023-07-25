Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами

Попередні результати перевірки військкомів – невтішні

Український народ не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані військкомам чи будь-яким іншим посадовцям хабарництва. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства», – наголосив глава держави.

За його словами, коли одні шукають зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, ракети і дрони, коли одні люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво викликає щонайменше лють.

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«Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати. В Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи «пляжами», – вас таких не буде. Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції. Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори із ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні», – підкреслив Зеленський.

Він також розповів, що сьогодні йому представили деякі попередні результати перевірки інших військкомів, окрім колишнього одеського, і вони невтішні.

«Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», – акцентував очільник України

Серед іншого, Зеленський подякував за сьогоднішній пакет допомоги від США і поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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«Як і завжди, цілком практична розмова, чітка. Першочергово – про захист наших південних районів, зокрема Одеси, нормального життя людей і роботи наших портів. Ми обговорили з Ріші можливі кроки, можливу кількість батарей ППО. Сполучене Королівство може стати тим лідером, чия допомога системами ППО гарантуватиме реальну безпеку», – зазначив президент.

Він зауважив, що з безпеки наших чорноморських портів починаються спокій і стабільність на світовому продовольчому ринку.

«Зараз той час, коли важливо зібрати врожай рішучості, безпекової рішучості, щоб згодом нікому не довелось опинитися в ролі збирачів урожаю хаосу ані в країнах Африки, ані будь-де на інших континентах.

Продовольча безпека – це глобально важливий пріоритет і частина Української формули миру», – сказав український лідер.

Також він провів сьогодні й підготовчу нараду перед першим засіданням Ради Україна – НАТО, яке відбудеться вже завтра.

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«Консультації щодо питання саме безпеки в Чорному морі – наших портів та нашого зернового експорту. Вже почали й підготовку – разом з Альянсом – підготовку плану взаємосумісності.

Друга нарада з урядовцями та представниками Верховної Ради України –щодо європейської інтеграції, необхідних кроків, саме тих рішень, які мають бути ухвалені, щоб дати старт переговорам про членство України у Євросоюзі. Займаємось підготовкою переговорів фактично в щоденному режимі», – звітував глава держави.

Крім того, сьогодні відбулася стратегічно важлива подія: урядовці представили результати першого року армії дронів.

«Вже не проєкту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проєктувальниками, донорами. Журналісти й представники громадянського суспільства мали змогу побачити, який потенціал досягнутий за перший рік армії дронів та як армія буде збільшуватися. Абсолютно потрібні обороні всі дрони – від доволі простих «Мавіків» до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово», – запевнив Зеленський.

До того ж президент підписав два укази про нагородження наших воїнів. 649 захисників і захисниць України відзначені державними нагородами. З них 218 – посмертно.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою. Борисова відправили під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

До слова, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов написав заяву про складання мандату. У середині липня він був помічений на Мальдівах у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші.