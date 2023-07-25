Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Попередні результати перевірки військкомів – невтішні

Український народ не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані військкомам чи будь-яким іншим посадовцям хабарництва. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства», – наголосив глава держави.

За його словами, коли одні шукають зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, ракети і дрони, коли одні люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво викликає щонайменше лють.

«Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати. В Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи «пляжами», – вас таких не буде. Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції. Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори із ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні», – підкреслив Зеленський.

Він також розповів, що сьогодні йому представили деякі попередні результати перевірки інших військкомів, окрім колишнього одеського, і вони невтішні.

«Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», – акцентував очільник України

Серед іншого, Зеленський подякував за сьогоднішній пакет допомоги від США і поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

«Як і завжди, цілком практична розмова, чітка. Першочергово – про захист наших південних районів, зокрема Одеси, нормального життя людей і роботи наших портів. Ми обговорили з Ріші можливі кроки, можливу кількість батарей ППО. Сполучене Королівство може стати тим лідером, чия допомога системами ППО гарантуватиме реальну безпеку», – зазначив президент.

Він зауважив, що з безпеки наших чорноморських портів починаються спокій і стабільність на світовому продовольчому ринку.

«Зараз той час, коли важливо зібрати врожай рішучості, безпекової рішучості, щоб згодом нікому не довелось опинитися в ролі збирачів урожаю хаосу ані в країнах Африки, ані будь-де на інших континентах.

Продовольча безпека – це глобально важливий пріоритет і частина Української формули миру», – сказав український лідер.

Також він провів сьогодні й підготовчу нараду перед першим засіданням Ради Україна – НАТО, яке відбудеться вже завтра.

«Консультації щодо питання саме безпеки в Чорному морі – наших портів та нашого зернового експорту. Вже почали й підготовку – разом з Альянсом – підготовку плану взаємосумісності.

Друга нарада з урядовцями та представниками Верховної Ради України –щодо європейської інтеграції, необхідних кроків, саме тих рішень, які мають бути ухвалені, щоб дати старт переговорам про членство України у Євросоюзі. Займаємось підготовкою переговорів фактично в щоденному режимі», – звітував глава держави.

Крім того, сьогодні відбулася стратегічно важлива подія: урядовці представили результати першого року армії дронів.

«Вже не проєкту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проєктувальниками, донорами. Журналісти й представники громадянського суспільства мали змогу побачити, який потенціал досягнутий за перший рік армії дронів та як армія буде збільшуватися. Абсолютно потрібні обороні всі дрони – від доволі простих «Мавіків» до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово», – запевнив Зеленський.

До того ж президент підписав два укази про нагородження наших воїнів. 649 захисників і захисниць України відзначені державними нагородами. З них 218 – посмертно.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою. Борисова відправили під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

До слова, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов написав заяву про складання мандату. У середині липня він був помічений на Мальдівах у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші. 

Читайте також: Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Теги: депутат хабар військомат Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден
Зеленський повідомив, як пройшла зустріч із Байденом
12 липня, 18:40
Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний
Росіяни атакували острів Зміїний
13 липня, 14:31
Зеленський нагадав, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тис. тонн продовольства
Зеленський обговорив із прем’єром Ефіопії «зернову угоду»: деталі
20 липня, 20:10

Політика

Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами
Зеленський гостро відреагував на скандали з депутатами та військкомами
Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО
Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО
Як винищувачі F-16 вплинуть на експорт українського зерна: роз’яснення МЗС
Як винищувачі F-16 вплинуть на експорт українського зерна: роз’яснення МЗС
Уряд схвалив законопроєкт про декларування зброї
Уряд схвалив законопроєкт про декларування зброї
Зеленський підписав закон про електронну акцизну марку: що зміниться
Зеленський підписав закон про електронну акцизну марку: що зміниться
Скандал із Мальдівами. «Слуга» Арістов складає мандат
Скандал із Мальдівами. «Слуга» Арістов складає мандат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
129K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
78K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
27K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
22K
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів
15K
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник

Новини

Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Сьогодні, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Сьогодні, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту