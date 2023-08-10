Обстріл Запоріжжя. Зеленський повідомив про загиблих (відео)

Всі служби працюють на місцях та рятують людей

Від атаки російських терористів сьогодні зайнялась цивільна будівля. Є загиблі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені», – йдеться в повідомленні.

Всі служби на місцях та рятують людей.

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«Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє», – додав глава держави.

Нагадаємо, вчора окупанти влучили у храм та торговельні точки у Запоріжжі.

Зеленський показав відео наслідків атаки.

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До слова, триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.