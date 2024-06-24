Зеленський пояснив, чим займатиметься керівник Управління держохорони

Володимир Зеленський: «Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління»

Головним завдання нового керівника Управління державної охорони України Олексія Морозова є забезпечення, щоб в УДО працювали виключно патріотично налаштовані професіонали, які повʼязують свою долю виключно з Україною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу.

«У нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом – без радянщини. Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління», – заявив Зеленський.

Президент додав, що також потрібно вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО, зокрема має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

«І, звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує УДО. Ваше завдання – це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно», – заявив він.

Нагадаємо, 21 червня, президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони України. У структурі з'явилося два заступники начальника.

Своїм указом президент звільнив з посади заступника начальника Управління державної охорони України Пискуна. «Звільнити Пискуна Ігоря Васильовича з посади заступника начальника Управління державної охорони України», – йдеться в указі.

Двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

Нагадаємо, також глава держави сьогодні призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України.