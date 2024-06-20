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Напад на військового у Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Напад на військового у Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження
Група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового
фото: скріншот

Поліцейські проводять слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до події

У мережі з'явилася інформація про те, що група невідомих у центрі Дніпра напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. За фактом конфлікту відкрито два кримінальні провадження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

«Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на проспекті Яворницького у Дніпрі», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події.

Зазначимо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити.

Як повідомляли місцеві Telegram-канали, напад здійснено на бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова.

Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

До слова, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Читайте також: Українці нападають на військових. Люди, ви нормальні?
Теги: Дніпро напад поліція охорона Микола Тищенко

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