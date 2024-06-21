Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні держохорони

На початку травня українські спецслужби запобігли замаху на президента Зеленського

Cвоїм указом президент звільнив з посади заступника начальника Управління державної охорони України Пискуна

Сьогодні, 21 червня, президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони України. У структурі з'явилося два заступники начальника. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що своїм указом президент звільнив з посади заступника начальника Управління державної охорони України Пискуна. «Звільнити Пискуна Ігоря Васильовича з посади заступника начальника Управління державної охорони України», – йдеться в указі.

Двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

Укази датовані 21 червня 2024 року.

Нагадаємо, також глава держави сьогодні призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України.

Як повідомлялося, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.