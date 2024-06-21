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Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони
фото: Офіс президента

Датований указ 21 червня 2024 року

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України. Відповідний указ №361/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

«Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України», – ідеться в документі.

Датований указ 21 червня 2024 року. 

Нагадаємо, 9 травня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Тараса Гребеннікова з посади заступника начальника Управління державної охорони.

Як повідомлялося, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Росії.

Теги: Володимир Зеленський кадрові зміни

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