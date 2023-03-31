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Зеленський пояснив, чому Росія катує та вбиває людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Росія катує та вбиває людей
Офіс президента

На вулицях Бучі світ побачив справжнє російське зло без маскування

Український народ зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу, яка зневажає і хоче знищити все те, що дає значення людині. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час промови з нагоди річниці звільнення Київщини у Бучі.

«Чому Росія вбиває? Для чого Росія знущається, катує, тероризує? Вона прагне знищити гідність людей, щоб людина значила нуль. Щоб звичайна людина на території, яку контролює Кремль, була тільки пилом під ногами тих, хто утримує владу. Так і є в Росії сьогодні, і так ніколи не буде в Україні. Ніколи в усій Європі, на землі кожного із народів, які захищають свободу, як ми це робимо сьогодні», – сказав він.

Президент зазначив, що на вулицях Бучі світ побачив справжнє російське зло без маскування.

«Ми не дамо забути! Людська порядність не дасть забути! На вулицях Бучі світ побачив російське зло, зло без маскування. Побачив те, що Кремль прагнув принести і на інші вулиці України, інші вулиці Європи і світу, які могли би захопити російські окупанти, могли би, якби не ви, якби не ми, якби не українці», – наголосив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що Буча стала містом, побачивши яке після російської окупації світ дійсно змінився, світ реально прокинувся. А на українській землі відбувається битва за основу вільного світу.

«Ми точно переможемо у цій битві. Російське зло впаде саме тут – в Україні, і більше не зможе піднятися. Людяність переможе. Але людство має пам'ятати кожне українське місто, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє усім, хто цінує найголовніше – життя», – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 31  березня, у річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі.

Разом із главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Ппрем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Теги: війна Володимир Зеленський Київщина Буча

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