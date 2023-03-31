«Диявол на землі»: Зеленський емоційно звернувся до українців у річницю звільнення Бучі
Глава держави пригадав, які жахіття залишили після себе росіяни
Сьогодні, 31 березня, у річницю звільнення міст Київщини від російських загарбників, президент України Володимир Зеленський пригадав, які жахіття залишили після себе росіяни.
«Коли деокупували Бучу, ми побачили, що диявол не десь там – він на землі. Страшна правда про те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях, відкрилася світу», – сказав глава держави.
Зеленський вкотре наголосив, що усі причетні до звірств будуть притягнуті до відповідальності. «Ми ніколи не забудемо жертв цієї війни й обов’язково притягнем до відповідальності всіх російських вбивць», – наголосив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, до Києва прибули глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Їхній візит приурочений річниці звільнення Бучі, вони візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.
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