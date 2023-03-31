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Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото, відео)
Російські військові понівечили Бучу й забрали життя сотень мешканців
фото: Главком

У останній день березня 2022-го українські захисники зайшли в Бучу

31 березня Буча була звільнена від російських загарбників. Бучанська громада перебувала в окупації 33 дні. Першими прийняли удар села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб‘янка, Мироцьке. 28 днів днів окупації лютий ворог тероризував цивільне населення Бучі. Місто пережило тяжкий час, який свідомо принесла на наші землі країна-терорист.

До весни минулого року маленькі міста Київщини Буча, Ірпінь, Гостомель асоціювалися з активною забудовою, недорогою нерухомістю та хвойними деревами. До столиці – рукою подати, затишно та спокійно.

У кінці березня 2022-го українські війська почали заходити у Київську область, частина якої була окупована росіянами. Після окупації ці міста стали символами злочинів росіян. Сотні вбитих людей, знищені і чорні будівлі, зруйновані мости.

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Зруйнована Буча після звільнення
фото з відкритих джерел

У Бучі найбільші бої відбулись на вулиці Вокзальній, яка веде до Ірпеня. Там українські оборонці знищили колону російської бронетехніки, яка намагалась прорватись далі на Київ.

Вулиця Вокзальна у Бучі
Вулиця Вокзальна у Бучі
фото з відкритих джерел

Загалом Вокзальна та перпендикулярна їй Яблунівська – головний епіцентр російського вторгнення та подальшої окупації Бучі. На Вокзальній точилися найпотужніші бої, а на сусідній Яблунівській окупанти розстрілювали цивільних зі снайперських гвинтівок. Саме ця вулиця із десятками вбитих бучан шокувала світ на початку квітня вже після деокупації.

Обстріли житлових будинків, руйнування інфраструктури, вогонь по мирних жителях, які очікують евакуації, пограбування та катування – ці безперервні ворожі злочини, з якими Буча стикалась щодня протягом окупації. 

За інформацією Генеральної прокуратури України, за цей час тут було вбито приблизно 700 цивільних. Ексгумували 422 тіла, а по всьому Бучанському району – 1173. 278 жителів Київської області вважаються зниклими безвісти.

Наразі 80% місцевих жителів повернулися у Бучу – це понад 40 тис. осіб. Місто має великі плани на відбудову та розвиток. Понад 3 тисячі об’єктів: житлових, соціальних, критичної інфраструктури були знищені чи пошкоджені росіянами. Тож процес відновлення, який розпочався практично з перших днів деокупації, триватиме.

Нагадаємо, у березні 2022 року 10-ти українським містам, серед яких Буча, Ірпінь, Гостомель, було присвоєно почесну відзнаку «Місто-герой України».

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Теги: деокупація Буча

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