Річниця деокупації Бучі: Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих

Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі

Сьогодні, 31 березня, у річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі. Про це повідомляє Офіс президента.

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Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі, убитих російськими окупантами.

Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, які були поховані у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

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Разом із главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Ппрем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.

Також 31 березня, до України з візитом прибула президентка Молдови Майя Санду.