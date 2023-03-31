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Річниця деокупації Бучі: Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Річниця деокупації Бучі: Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих
фото: Офіс президента

Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі

Сьогодні, 31  березня, у річницю звільнення Бучі (Київська область) від російських загарбників президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі. Про це повідомляє Офіс президента.

Присутні встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі, убитих російськими окупантами.

Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, які були поховані у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

Річниця деокупації Бучі: Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих фото 1

Разом із главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Ппрем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.

Також 31 березня, до України з візитом прибула президентка Молдови Майя Санду.

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Теги: міністр Молдова Володимир Зеленський президент місто Андрій Єрмак Руслан Стефанчук Офіс президента Денис Шмигаль звільнення Майя Санду відео Київщина деокупація Буча

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