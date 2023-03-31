Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України»
Почесну відзнаку отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук
Президент України Володимир Зеленський вручив громаді міста Буча, що на Київщині почесну відзнаку «Місто-герой України». Про це глава держави сказав під час участі у заходах з нагоди річниці звільнення Київщини.
«Сьогодні для мене честь бути тут і велика честь вручити Бучі – місту героїв, почесну відзнаку, що символізує силу цього міста, символізує такий складний шлях, пройдений українцями»,– сказав Зеленський.
Почесну відзнаку отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих мешканців міста Буча.
Як повідомлялося, сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.
Також 31 березня, до України з візитом прибула президентка Молдови Майя Санду.
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