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Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України»
фото: телеuрам-канал Sota

Почесну відзнаку отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук

Президент України Володимир Зеленський вручив громаді міста Буча, що на Київщині почесну відзнаку «Місто-герой України». Про це глава держави сказав під час участі у заходах з нагоди річниці звільнення Київщини.

«Сьогодні для мене честь бути тут і велика честь вручити Бучі – місту героїв, почесну відзнаку, що символізує силу цього міста, символізує такий складний шлях, пройдений українцями»,– сказав Зеленський.

Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України» фото 1

Почесну відзнаку отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глави іноземних держав ушанували пам’ять загиблих мешканців міста Буча. 

Як повідомлялося, сьогодні до України також прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович. Вони візьмуть участь в саміті з нагоди деокупації Бучі.

Також 31 березня, до України з візитом прибула президентка Молдови Майя Санду.

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Теги: Герой України Володимир Зеленський президент місто звільнення Майя Санду відео Буча

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