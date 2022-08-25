Зеленський розповів про роль Італії у боротьбі за незалежність України

Зеленський: «Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо, який прибув сьогодні до Києва з офіційним візитом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський подякував уряду Італії й особисто прем’єр-міністру Драґі, а також усьому італійському суспільству за підтримку незалежності й суверенітету України.

«За останні місяці між нашими державами вибудувалися відносини, які допомогли Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених громадян», – зазначив Зеленський.

Президент також висловив подяку Італії за фінансову та оборонну підтримку. Глава держави відзначив лідерство Маріо Драґі в підтримці надання нашій країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«На площах найбільших і навіть маленьких міст Італії ми завжди бачили наші прапори поруч з італійськими на підтримку нашого суверенітету й нашого кандидатства», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості лідерства Італії в контексті підготовки восьмого пакету санкцій щодо Росії. Він також зробив акцент на необхідності запровадження візових обмежень для російських громадян.

«Окремо – велика політична підтримка Італії як на полях Організації Об’єднаних Націй, так і на полях нашого другого саміту Кримської платформи. Я вдячний, що Прем’єр-міністр знайшов час для особистої підтримки (саміту. – Ред.)», – сказав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Він вже відвідав звільнений після окупації Ірпінь.