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Британські ЗМІ вийшли з фото Зеленського та Джонсона на перших шпальтах (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Британські ЗМІ вийшли з фото Зеленського та Джонсона на перших шпальтах (фото) 
Європа платить більші рахунки, а наші воїни – кров'ю 
фото з відкритих джерел

Світова спільнота демонструє підтримку Україні, яка бореться з країною-терористкою

Фото прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом Володимиром Зеленським з'явилися на перших сторінках газет після візиту прем'єр-міністра до Києва, присвяченого Дню Незалежності України. Зокрема, видання The Independent вийшло із передовицею «Джонсон несподівано відвідує Київ».

Daily Telegraph – «Ми платимо більші рахунки, а Україна платить кров’ю». Газета акцентувала, що прем’єр-міністр закликає громадськість витримати кризу вартості життя, щоб підтримати Київ.  

Daily Express – «Борис: Щоб перемагати Путіна, ми повинні «витерпіти» біль через паливо. Стаття акцентує, що криза вартості життя – це жертва Британії, оскільки українці «платять кров’ю».

Пан Джонсон здійснив несподіваний візит до столиці Києва напередодні, 24 серпня, на День Незалежності України. Це був його третій візит до Києва з початку війни і майже напевно останній як прем'єр-міністр. Йому вручили Орден Свободи – найвищу нагороду України, яка може бути вручена іноземному громадянину.

Також Джонсон анонсував новий пакет допомоги Великобританії для України, який буде містити безпілотні розвідувальні та ракетні комплекси для Збройних сил України. 

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The Guardian вийшла з матеріалом «Попередження про катастрофу на українській АЕС». 
Як стало відомо The Guardian, Росія розробила докладний план щодо відключення найбільшої в Європі атомної електростанції від енергосистеми України, що може призвести до катастрофічної відмови її систем охолодження.

The Times – «Британці мають заплатити ціну за Україну, заявив прем'єр-міністр».

Financial Times – «Бойовий клич. Україна обіцяє боротися до кінця».

El País – Зеленський: «Раніше ми говорили про мир, тепер ми говоримо про перемогу».

Інші видання публікували світлини маленьких патріотів-українців. Однак британська спільнота чітко продемонструвала, що підтримує Україну в протистоянні з країною-терористкою РФ. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з нагоди Дня Незалежності України знову завітав до Києва. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та прогулявся Хрещатиком.

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Теги: ЗМІ АЕС Велика Британія

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