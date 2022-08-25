Британські ЗМІ вийшли з фото Зеленського та Джонсона на перших шпальтах (фото)
Світова спільнота демонструє підтримку Україні, яка бореться з країною-терористкою
Фото прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом Володимиром Зеленським з'явилися на перших сторінках газет після візиту прем'єр-міністра до Києва, присвяченого Дню Незалежності України. Зокрема, видання The Independent вийшло із передовицею «Джонсон несподівано відвідує Київ».
Daily Telegraph – «Ми платимо більші рахунки, а Україна платить кров’ю». Газета акцентувала, що прем’єр-міністр закликає громадськість витримати кризу вартості життя, щоб підтримати Київ.
Daily Express – «Борис: Щоб перемагати Путіна, ми повинні «витерпіти» біль через паливо. Стаття акцентує, що криза вартості життя – це жертва Британії, оскільки українці «платять кров’ю».
Також Джонсон анонсував новий пакет допомоги Великобританії для України, який буде містити безпілотні розвідувальні та ракетні комплекси для Збройних сил України.
The Guardian вийшла з матеріалом «Попередження про катастрофу на українській АЕС».
Як стало відомо The Guardian, Росія розробила докладний план щодо відключення найбільшої в Європі атомної електростанції від енергосистеми України, що може призвести до катастрофічної відмови її систем охолодження.
The Times – «Британці мають заплатити ціну за Україну, заявив прем'єр-міністр».
Financial Times – «Бойовий клич. Україна обіцяє боротися до кінця».
El País – Зеленський: «Раніше ми говорили про мир, тепер ми говоримо про перемогу».
Інші видання публікували світлини маленьких патріотів-українців. Однак британська спільнота чітко продемонструвала, що підтримує Україну в протистоянні з країною-терористкою РФ.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з нагоди Дня Незалежності України знову завітав до Києва. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та прогулявся Хрещатиком.
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